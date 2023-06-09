Presiden Joko Widodo memilih sapi limosin berbobot 1,1 ton untuk dikurbankan saat Hari Raya Idul Adha 1444 H di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sapi berbobot fantastis tersebut selalu diberi pakan segar dan vitamin sapi juga dimandikan dan kandang selalu dibersihkan setiap hari.

Sapi dengan tinggi hampir 2 meter tersebut dibeli Presiden Joko Widodo seharga Rp135 juta, rencananya sapi akan disembelih di Kabupaten Bangka dan dagingnya akan dibagikan kepada warga sekitar.

(fru)

