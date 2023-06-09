...

Aktivitas Gunung Anak Krakatau Meningkat, Catatkan 4 Kali Erupsi

Heri Fulistiawan, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 19:27 WIB
A A A
Aktivitas Gunung Anak Krakatau terus meningkat sejak Kamis (9/6) hingga Jumat (9/6). Melalui aplikasi Magma milik Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gunung Anak Krakatau mencatatkan erupsi sebanyak 4 kali.
 
Erupsi Gunung Anak Krakatau mengeluarkan abu vulkanik berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah barat daya dengan material yang dimuntahkan mencapai ketinggian 500 hingga 3000 meter di atas puncak.
 
Atas peningkatan aktivitas ini, masyarakat dan nelayan dilarang mendekat dalam radius 5 kilometer dari kawah
 
Kontributor: Heri Fulistiawan
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini