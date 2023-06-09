...

Warga Blokade Jalan Usai Truk Batubara Tabrak Pemotor Hingga Tewas di Muara Enim

Edwinsah Satria, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 19:15 WIB
Truk pengangkut batubara menabrak motordi Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Lingga, Muara Enim, Sumatera Selatan.
 
Akibatnya pengendara motor tewas dalam perjalanan ke rumah sakit, polisi berhasil mengamankan truk beserta sopirnya yang langsung dibawa ke Polsek Lawang Kidul.
 
Warga yang geram dengan lalu lalang truk pengangkut batubara sempat memblokade jalan dan meminta perusahaan untuk bertanggungjawab. Warga akhirnya memperbolehkan kendaraan untuk lewat, sementara truk batu bara diminta kembali ke perusahannya.
 
