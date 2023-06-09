Seorang rider pengawal ambulans terlibat keributan dengan sejumlah juru parkir liar di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat.

Perselisihan dipicu akibat juru parkir liar tidak terima lapaknya terusik rider ambulans hingga nyaris terlibat baku hantam. Banyaknya gerobak PKL dan kendaraan yang parkir di bahu jalan menyulitkan ambulans yang akan membawa pasien ke RSCM.

Petugas Sudin Perhubungan pun menggelar razia dilokasi dan berhasil mengangkut 18 motor dan 2 mobil, namun tidak 1 pun jukir liar yang berhasil ditangkap. Petugas akan terus melakukan razia dengan sanksi pengangkutan paksa, serta memanggil para jukir liar.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News