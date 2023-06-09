...

Kawal Ambulans ke RSCM, Rider Pengawal Ambulans Ribut dengan Jukir Liar

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 19:05 WIB
Seorang rider pengawal ambulans terlibat keributan dengan sejumlah juru parkir liar di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat.
 
Perselisihan dipicu akibat juru parkir liar tidak terima lapaknya terusik rider ambulans hingga nyaris terlibat baku hantam. Banyaknya gerobak PKL dan kendaraan yang parkir di bahu jalan menyulitkan ambulans yang akan membawa pasien ke RSCM.
 
Petugas Sudin Perhubungan pun menggelar razia dilokasi dan berhasil mengangkut 18 motor dan 2 mobil, namun tidak 1 pun jukir liar yang berhasil ditangkap. Petugas akan terus melakukan razia dengan sanksi pengangkutan paksa, serta memanggil para jukir liar.
 
