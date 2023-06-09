...

PBNU Tak Akan Dukung Capres Tertentu, Gus Yahya Tegaskan NU Bukan Parpol

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 16:25 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan dukungan politik pada pilpres 2024 mendatang.
 
Yahya menegaskan bahwa NU bukan partai politik. Menurutnya, NU tidak memiliki kewajiban untuk mendukung pasangan calon manapun pada pilpres 2024.
 
Meski ada beberapa parpol yang mendekati NU, Yahya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan dukungan ataupun mengajukan calon.
 
