Seorang WNA asal Korea Selatan berinisial SSH (55) ditemukan tewas gantung diri, Jumat (9/6). Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian di Kompleks Perumahan Elit, Cimanggis, Depok.

Diketahui, lokasi kejadian itu merupakan sebuah rumah yang dijadikan kantor. SSH yang merupakan WNA asal Korea Selatan itu diketahui bos dari kantor tersebut. Wakapolsek Cimanggis, AKP Markus mengatakan pihaknya menerima laporan dari tetangga.

Karyawan yang datang saat itu pun tidak bisa masuk ke dalam. Usai dicek, SSH ditemukan tewas gantung diri di dekat tangga ruang tengah. Jasad SSH kemudian dibawa ke RS Polri untuk kepentingan penyelidikan.

