Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di 2024. Hal ini, usai Perindo melakukan penjajakan kerjasama politik dengan Partai PDI Perjuangan Jumat (9/6/2023). Ketua umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, PDIP merupakan partai yang paling siap dalam Pilpres 2024 mendatang karena sudah mengantongi 20 persen presidential treshold.

Kemudian, yang tidak kalah penting, HT menyatakan terkait figur Ganjar Pranowo yang sama-sama memiliki pemahaman dalam membangun Indonesia perlu keberlanjutan dari apa yang sudah dibangun Presiden RI, Joko Widodo

Reporter : Nur Khabibi

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

