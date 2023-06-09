...

Kerja Sama Politik dengan Perindo, Megawati Ungkap Bacawapres Belum Diputuskan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 13:31 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan kandidat Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) pendamping Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo belum diputuskan. 
 
Megawati menyampaikan dirinya merupakan pribadi yang fokus sehingga memberikan atensi sebatas kepada kerja-kerja pemenangan Ganjar.
 
Hal itu disampaikan Megawati saat menggelar konferensi pers bersama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo seusai menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama politik di Pemilu 2024, Jumat (9/6/2023).
 
Megawati kemudian mengutip pernyataan Hary Tanoe bahwa PDIP bisa mencalonkan Bakal Capres dan Cawapres sendiri tanpa adanya dukungan dari partai politik lain. 
 
