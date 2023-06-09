Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengapresiasi kerja sama yang dilakukan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Hal tersebut ia sampaikan saat tiba di kantor DPP PDI Perjuangan sebelum kedatangan rombongan DPP Perindo yang akan melaksanakan silahturahmi dan kerja sama politik, Jumat (9/6/2023) pagi.

Menurut Ganjar dengan semakin banyak kerja sama partai politik yang terjalin maka keberlanjutan pembangunan dapat terus dilanjutkan.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

