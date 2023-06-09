Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta dilakukan audit kepada semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty, pada Kamis (8/6/2023) di PN Jaktim.

Menurutnya, audit perlu dilakukan agar dapat mengetahui dari mana asal dana yang didapatkan LSM.

Reporter: Widya Michella

Produser: Reza Ramadhan

