Fakta Terkait Jemaah Haji Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur yang Mengaku Diterlantarkan

Nasruddin Rubak, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 22:00 WIB
Sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan mengaku terlantar di Madinah. Para jamaah yang tergabung dalam kloter 14 mengaku diterlantarkan tanpa perhatian, nampak sejumlah koper dan tas milik jamaah haji berjejer di teras bangunan gedung
 
Ketua keloter 14 embarkasi Makassar mengaku, para jamaah ini tidak terlantar melainkan hanya dipindahkan dari Hotel Prontel menuju Hotel Taibafron yang jaraknya hanya kisaran 50 meter dari Masjid Nabawi pemindahan jamaah tersebut dilakukan atas kesepakatan panitia, ketua regu, dan ketua kelompok.

(fru)

