393 jemaah kloter 42 Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG 42) mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kamis (8/6/2023) pukul 04.00 Waktu Arab Saudi (WAS). JKG 42 tiba di Terminal A Bandara Jeddah, melalui jalur fasttrack

Dari 393 jemaah, ada 25 orang yang menggunakan kursi roda. Jemaah keluar dari Pintu Terminal A bandara, mereka diantar menuju bus dengan mobil golf.

Semua jemaah akan diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah. Jemaah JKG 42 mematuhi imbauan Kemenag mengenakan kain ihram sejak dari Embarkasi

