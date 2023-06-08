...

Sudah Berkain Ihram, Jemaah Haji Gelombang 2 Tiba di Jeddah

Sucipto, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 14:45 WIB
393 jemaah kloter 42 Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG 42) mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Kamis (8/6/2023) pukul 04.00 Waktu Arab Saudi (WAS). JKG 42 tiba di Terminal A Bandara Jeddah, melalui jalur fasttrack
 
Dari 393 jemaah, ada 25 orang yang menggunakan kursi roda. Jemaah keluar dari Pintu Terminal A bandara, mereka diantar menuju bus dengan mobil golf. 
 
Semua jemaah akan diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah. Jemaah JKG 42 mematuhi imbauan Kemenag mengenakan kain ihram sejak dari Embarkasi
 
