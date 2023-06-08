Beginilah suasana haru keberangkatan jemaah calon haji di Kompleks Balai kota Yogyakarta, Kamis (8/6).

Beberapa anggota keluarga tampak terisak haru mengantarkan jemaah calon haji yang akan berangkat ke Mekkah. Bahkan salah satu bocah ikut menangis melepas keberangkatan neneknya.

Pemberangkatan jemaah calon haji di Yogyakarta secara resmi dilakukan Wali Kota Yogyakarta, Singgih Rahardjo.

Ratusan jemaah calon haji diberangkatkan menggunakan sejumlah bus untuk menuju ke embarkasi Haji Donohudan Boyolali.

