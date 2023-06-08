...

Isak Tangis Warnai Keberangkatan Ratusan Jemaah Calon Haji di Kota Yogyakarta

Heru Trijoko, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 09:30 WIB
Beginilah suasana haru keberangkatan jemaah calon haji di Kompleks Balai kota Yogyakarta, Kamis (8/6). 
 
Beberapa anggota keluarga tampak terisak haru mengantarkan jemaah calon haji yang akan berangkat ke Mekkah. Bahkan salah satu bocah ikut menangis melepas keberangkatan neneknya. 
 
Pemberangkatan jemaah calon haji di Yogyakarta secara resmi dilakukan Wali Kota Yogyakarta, Singgih Rahardjo. 
 
Ratusan jemaah calon haji diberangkatkan menggunakan sejumlah bus untuk menuju ke embarkasi Haji Donohudan Boyolali. 
 
Kontributor: Heru Trijoko 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

