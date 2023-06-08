...

Bocah Tewas Dimangsa Buaya saat Mandi di Sungai Bersama Teman-Temannya

Budi Sunandar, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 21:43 WIB
Empat anak diserang buaya saat mandi di Sungai di Batu Monga, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, akibatnya, 1 anak tewas, 1 luka-luka dan 2 lainnya berhasil selamat.
 
Warga sempat mencari keberadaan korban tewas dan menemukan 2 buaya berukuran 5 meter dan 2,5 meter dan membedah perut buaya tersebut namun korban tidak ditemukan
 
Korban ditemukan tewas mengapung disungai dengan luka dibagian paha kanan, korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga.

