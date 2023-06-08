Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tak mampu menahan tangisannya saat mengenang mendiang sang suami, Taufik Kiemasm momen ini terjadi ketika Megawati memberikan pidato di acara penutupan Rakernas PDIP, Kamis(8/6)sore.

Awalnya, Megawati tengah memberikan arahan kepada seluruh kader PDIP tentang kewajiban kadernya memenangkan Pemilu 2024 seketika Megawati tampak tak kuat menahan air mata dan memberhentikan sejenak pidatonya.

Keteladanan Taufik Kiemas yang perlu diingat menurut Megawati adalah sosok yang selalu merangkul, mencari solusi, dan selalu terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya.

(fru)

