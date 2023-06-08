Puluhan hektare tanaman padi terancam gagal panen akibat kekeringan di sejumlah Desa di Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Sudah hampir 2 bulan air di saluran irigasi tidak bisa mengairi lahan persawahan pihak Desa Kuripan Induk telah berupaya mengatasi kekeringan dengan membuat sejumlah sumur resapan, namun tidak bisa menjangkau keseluruhan lahan.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat mengajak petani untuk mengatur pola tanam supaya petani tidak merugi karena kekeringan.

