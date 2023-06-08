...

Polisi Ungkap Bunker Narkoba di Kampus Ternama Makassar

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 18:00 WIB
Polda Sulsel mengungkap penemuan bunker penyimpanan narkoba. Bungker ditemukan di salah satu kampus ternama di Kota Makassar, Sulsel. Ditemukan juga semacam brankas penyimpanan narkoba di TKP
 
Diduga ada keterlibatan jaringan Lapas di dalam kampus tersebut. Polisi juga menemukan sebanyak tiga kilogram narkoba dari TKP. Hingga kini, Kamis (8/6) penemuan bunker masih terus diselidiki

(fru)

