Seorang bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di dalam gerobak sampah di Jalan Wastukencana, Kota Bandung. Kejadian bermula saat pemulung yang sedang mencari barang bekas di gerobak sampah menemukan sosok bayi yang terbalut kain.

Diduga pelaku membuang bayi tersebut beberapa menit lebih awal sebelum ditemukan oleh warga. Saat ini kondisi bayi tersebut makin membaik. Kepolisian kini tengah memburu pelaku pembuang bayi tersebut.

(fru)

