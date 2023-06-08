Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok hewan kurban hingga saat ini masih aman dan sehat.

Khofifah menjamin hewan kurban yang dijual di Jawa Timur menjelang Idul Adha dijamin aman dari virus PMK.

Hal ini karena semua hewan kurban telah melalui uji klinis dari tim Dinas Peternakan dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban.

Untuk memantau kondisi kesehatan hewan kurban yang dijual umum, gubernur menyiagakan tenaga kesehatan hewan yang akan berkeliling ke peternak dan pedagang hewan kurban.

Kontributor: Pramono Putra

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

