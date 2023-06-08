Presiden Joko Widodo mengunjungi Seri Perdana, kediaman resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam pertemuan ini, keduanya membahas mengenai kesepakatan dan penyelesaian perbatasan, dan berharap negosiasi perbatasan lainnya bisa segera diselesaikan.

Presiden juga menghargai komitmen Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Presiden mengapresiasi pemerintah Malaysia yang ikut berkolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan komoditas lainnya.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

