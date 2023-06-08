Aksi teror sekelompok pelajar yang menyerang pelajar lain dengan senjata tajam terekam kamera CCTV minimarket.

Dalam rekaman tersebut, nampak sekelompok pelajar mengejar dan menyerang pelajar lain yang berboncengan ke arah minimarket. Korban yang berjumlah 3 orang itu berlari ke dalam minimarket untuk menyelamatkan diri.

Petugas minimarket yang melihat kejadian langsung menutup gerbang karena khawatir mereka masuk ke dalam dan menyerang korban.

Kontributor: Mahesa Apriandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

