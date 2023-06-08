...

Aksi Teror Pelajar Bersenjata Tajam Terekam CCTV Minimarket

Mahesa Apriandi, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 14:30 WIB
Aksi teror sekelompok pelajar yang menyerang pelajar lain dengan senjata tajam terekam kamera CCTV minimarket.
 
Dalam rekaman tersebut, nampak sekelompok pelajar mengejar dan menyerang pelajar lain yang berboncengan ke arah minimarket. Korban yang berjumlah 3 orang itu berlari ke dalam minimarket untuk menyelamatkan diri.
 
Petugas minimarket yang melihat kejadian langsung menutup gerbang karena khawatir mereka masuk ke dalam dan menyerang korban. 
 
Kontributor: Mahesa Apriandi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Berita Terkait

