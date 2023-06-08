...

Harga Sapi Naik akibat Maraknya Wabah LSD pada Sapi

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 14:00 WIB
Pedagang hewan kurban sapi di Jalan Cakung-Cilincing, Jakarta Timur terpaksa menaikkan harga jual sapi hingga 15%
 
Hal ini disebabkan adanya tambahan biaya untuk perawatan hewan kurban akibat maraknya penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi.
 
Tidak hanya itu, akibat penyakit LSD pada sapi ini berimbas pada pengiriman sapi yang dibatasi. Harga sapi yang cukup tinggi ini juga menuai keluhan dari para pembeli jelang Idul Adha.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

