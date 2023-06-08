Satresnarkoba Polres Sukabumi menangkap 4 pria di beberapa tempat wilayah hukumnya. Pria itu ditangkap setelah kedapatan memiliki ribuan butir Hexymer dan Tramadol. Pelaku juga mengedarkan obat-obatan tersebut

Polisi berhasil mengamankan 50.426 butir obat tramadol dan 4.300 hexymer. Polisi juga mendapatkan uang dari transaksi jual beli pelaku

Pelaku inisial ST dan MS ditangkap di pertigaan Cibadak ML ditangkap di Warungceuri Parungkuda dan AM ditangkap di Jayanti Palabuhanratu. Para pengedar obat ini terancam kurungan penjara 15 tahun

Kontributor : Ilham Nugraha

Produser : Nofellisa

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News