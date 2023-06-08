...

Viral! Tukang Parkir Liar Ngamuk Gegara Tak Diberi Uang di Makassar

Muhammad Nur Bone, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 10:30 WIB
Seorang tukang parkir liar tampak beradu argumen dengan seorang pengendara di jalan, Makassar, Sulsel.
 
Tampak tukang parkir liar itu mencaci pengendara. Diketahui, tukang parkir liar itu kesal gegara tak diberi uang oleh pengendara. Aksi pemalakan itu pun viral di media sosial.
 
Panit I Polsek Rappocini Makassar, Ipda M Rais membenarkan atas kejadian tersebut. Diketahui, kini pelaku sudah diamankan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
 
Kontributor: M Nur Bone
Produser: Akira Aulia W

(rns)

