Diterjang Lahar Dingin Gunung Semeru, 2 Alat Berat Tertimbun Material

Yayan Nugroho, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 07:00 WIB
Dua alat berat tertimbun material banjir lahar dingin Gunung Semeru, di Sungai Leprak, Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur.
 
Peristiwa bermula saat kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga mengakibatkan banjir lahar ke sejumlah jalur aliran lahar.
 
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena alat berat sedang tidak beroperasi.
 
Hingga kini status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Warga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter di kanan kiri sepadan sungai.
 
Kontributor: Yayan Nugroho

