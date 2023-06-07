Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti masalah delay atau keterlambatan pesawat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 masehi. Wapres menyatakan delay penerbangan tersebut membuat jemaah haji kelelahan. Mengingat, jemaah haji tahun ini paling banyak adalah lansia.

Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan ada 15 kali delay dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines selama melayani perbangan haji 2023.

Reporter : Binti Mufarida

Produser : Nofellisa

