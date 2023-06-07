Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan untuk tetap menyelamatkan pilot pesawat Susi Air dari KKB Papua yang telah memasuki 3 bulan masa penyanderaan.

Hal tersebut disampaikan Yudo Margono usai menggelar acara pertemuan petinggi militer Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam forum ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) ke-20 di Apurva Kempinski, Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (7/6).

Panglima TNI tetap berusaha mengambil langkah persuasif dan tidak menggunakan operasi militer, dan terus berupaya berkoordinasi kepada tokoh-tokoh adat dan juga Pemerintah Daerah Nduga untuk meminimalisir adanya korban dari masyarakat.

Saat ini TNI-Polri terus menjaga kondisi keamanan di seluruh distrik-distrik untuk menjamin keamanan masyarakat.

Kontributor: Fery Fadly

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News