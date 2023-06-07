...

Panas Ekstrem, Lahan Runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin Terbakar

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 21:21 WIB
Lahan di Kawasan Runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan terbakar, Rabu (7/6). 
 
Cuaca panas dan rumput yang mengering membuat api cepat membesar, meski tak mengganggu aktivitas penerbangan namun asap pekat yang membumbung tinggi menganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar runway bandara.
 
Kebakaran diduga dipicu suhu panas dan musim kemarau panjang yang membuat rumput menjadi kering dan mudah terbakar.
 
Kontributor: Wahyu Ruslan

(rns)

