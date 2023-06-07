Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kedatangan koalisi sekber Kuning Ijo Biru (KIB) yang berasal dari relawan Go Anies dan Kornas Forum Ka'bah Membangun di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng Jakarta Pusat Rabu (7/6).

AHY menyerukan pentingnya kolaborasi lebih terintegrasi di Koalisi Perubahan untuk dapat mewujudkan kemenangan dalam Pilpres 2024.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News