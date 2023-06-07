...

Ngeri, 5 Kambing Hilang Hanya Menyisakan Jeroan di Dalam Kandangnya

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 19:31 WIB
A A A
Lima ekor kambing milik warga yang dipersiapkan untuk hari raya Qurban hilang dicuri pelaku pencurian spesialis hewan ternak. Kambing-kambing dicuri dari dalam kandang warga di Kampung Padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.
 
Ironisnya, pelaku memotong kambing didalam kandang dan hanya mengambil dagingnya sedangkan jeroan dibiarkan berceceran di jalanan. Korban belum melaporkan kasus ini ke polisi, namun warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku.
 
Kontributor: Rahmat Hidayat

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini