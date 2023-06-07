Lima ekor kambing milik warga yang dipersiapkan untuk hari raya Qurban hilang dicuri pelaku pencurian spesialis hewan ternak. Kambing-kambing dicuri dari dalam kandang warga di Kampung Padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Ironisnya, pelaku memotong kambing didalam kandang dan hanya mengambil dagingnya sedangkan jeroan dibiarkan berceceran di jalanan. Korban belum melaporkan kasus ini ke polisi, namun warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku.

Kontributor: Rahmat Hidayat

(rns)

