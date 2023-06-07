...

Detik-Detik Gerbong KA Bekas Terbakar di Area Pembuangan Depo Sidotopo Surabaya

Yudha Prawira, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 18:53 WIB
Sebuah gerbong kereta api bekas yang tidak terpakai terbakar di Depo Kereta Api Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu(7/6).
 
Gerbong KA bekas terbakar diarea pembuangan dipicu dari proses pemotongan serta pengelasan, banyaknya bahan mudah terbakar dan cuaca yang panas membuat api cepat membesar.
 
Beruntung, api tidak sampai membakar seluruh gerbong yang ada di area pembuangan tersebut, 7 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api.
 
Kontributor: Yudha Prawira

(rns)

