Sebuah gerbong kereta api bekas yang tidak terpakai terbakar di Depo Kereta Api Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu(7/6).

Gerbong KA bekas terbakar diarea pembuangan dipicu dari proses pemotongan serta pengelasan, banyaknya bahan mudah terbakar dan cuaca yang panas membuat api cepat membesar.

Beruntung, api tidak sampai membakar seluruh gerbong yang ada di area pembuangan tersebut, 7 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api.

Kontributor: Yudha Prawira

