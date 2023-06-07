Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menyebut pihaknya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk turut memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lewat laut.

Tugas khusus ini diberikan saat dirinya mengikuti rapat terbatas di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Bakamla nantinya akan mengawasi TPPO dari laut. Hal ini menjadi prioritas pemerintah karena hampir setiap hari ada korban jiwa.

Reporter: Riyan Rizky Roshali

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News