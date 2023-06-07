Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution masuk dalam bursa pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, menantu Presiden Joko Widodo ini telah memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya di Kota Medan.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan jelang masa akhir jabatannya pada Februari 2024 mendatang. Sejumlah kelompok relawan diketahui mulai memberikan dukungan bagi Bobby di Pilgub 2024.

Hal ini dikarenakan lewat hasil survey, elektabilitas Bobby unggul di atas Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News