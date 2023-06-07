...

Bobby Nasution Respon Namanya Masuk dalam Bursa Cagub Sumatera Utara

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 15:30 WIB
A A A
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution masuk dalam bursa pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, menantu Presiden Joko Widodo ini telah memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya di Kota Medan.
 
Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan jelang masa akhir jabatannya pada Februari 2024 mendatang. Sejumlah kelompok relawan diketahui mulai memberikan dukungan bagi Bobby di Pilgub 2024.
 
Hal ini dikarenakan lewat hasil survey, elektabilitas Bobby unggul di atas Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.
 
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini