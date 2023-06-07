Cuaca buruk dan gelombang tinggi di Perairan Utara Jawa membuat ratusan nelayan di Rembang, Jawa Tengah tidak berani melaut
Para nelayan memilih memperbaiki perahu dan alat tangkapan mereka sambil menunggu cuaca dan gelombang membaik
Hal ini disebabkan ketinggian ombak di Perairan Utara Jawa bisa mencapai 3 meter dan membahayakan keselamatan nelayan.
Meski demikian, masih ada sejumlah nelayan yang berani melaut sejauh 5-7 km dari bibir pantai. Hal ini dikarenakan menurut mereka, hasil tangkapan lebih baik saat cuaca buruk.
Kontributor: Heri Purnomo
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
