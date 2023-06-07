...

Truk Pengangkut Motor Tabrak Pohon Usai Terlibat Balapan di Jombang

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 14:00 WIB
Sebuah truk pengangkut motor menabrak pohon besar hingga roboh di Jombang, Selasa (6/6). Tepatnya di tepi Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur
 
Peristiwa bermula saat melaju kencang dari Jombang ke arah Nganjuk dan terlibat kejar-kejaran dengan truk lain sehingga menabrak pohon di tepi jalan
 
Beruntung sopir berhasil selamat, namun kondisi truk rusak parah tertimpa pohon. Kecelakaan membuat arus lalu lintas dari Jombang ke arah Nganjuk maupun sebaliknya macet
 
Kontributor: Mukhtar Bagus

(rns)

