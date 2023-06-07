Sebuah truk pengangkut motor menabrak pohon besar hingga roboh di Jombang, Selasa (6/6). Tepatnya di tepi Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Peristiwa bermula saat melaju kencang dari Jombang ke arah Nganjuk dan terlibat kejar-kejaran dengan truk lain sehingga menabrak pohon di tepi jalan

Beruntung sopir berhasil selamat, namun kondisi truk rusak parah tertimpa pohon. Kecelakaan membuat arus lalu lintas dari Jombang ke arah Nganjuk maupun sebaliknya macet

Kontributor: Mukhtar Bagus

(rns)

