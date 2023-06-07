...

Polisi Berhasil Identifikasi "Kolor Ijo" yang Hendak Perkosa Wanita di Singkawang

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 13:36 WIB
Identitas “kolor ijo” yang hendak melakukan pemerkosaan terhadap wanita berinisial CD di Singkawang, Kalimantan Barat berhasil terungkap.
 
Identitas pelaku terungkap dari handphone diduga milik pelaku yang terjatuh di bawah jendela kamar korban. CD selamat dari aksi "kolor ijo" tersebut usai menjerit ketakutan, meski kini dirinya trauma setiap kali masuk ke kamar.
 
Selain mengamankan barang bukti, kini pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
 
Kontributor: Rizki Kurnia 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Berita Terkait

