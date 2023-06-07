Identitas “kolor ijo” yang hendak melakukan pemerkosaan terhadap wanita berinisial CD di Singkawang, Kalimantan Barat berhasil terungkap.

Identitas pelaku terungkap dari handphone diduga milik pelaku yang terjatuh di bawah jendela kamar korban. CD selamat dari aksi "kolor ijo" tersebut usai menjerit ketakutan, meski kini dirinya trauma setiap kali masuk ke kamar.

Selain mengamankan barang bukti, kini pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Kontributor: Rizki Kurnia

Produser: Kristo Suryokusumo

