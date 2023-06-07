Menhan Prabowo Subianto pidato dalam forum IISS Dialog. Forum itu digelar di Shangri-La Singapura akhir pekan lalu

Dalam pidato berbahasa Inggris itu Prabowo mengusulkan lima poin dalam proposal perdamaian Rusia - Ukraina. Proposal itu menuai polemik dan dinilai bukan mewakili pemerintah

Presiden Joko Widodo, bahkan akan segera memanggil Prabowo

Reporter: Felldy Utama

Produser: B.Lilia Nova

