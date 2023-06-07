...

Pidato dan Usulkan Proposal Perdamaian Rusia - Ukraina di Singapura, Prabowo akan Dipanggil Presiden

Felldy Utama, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 12:53 WIB
Menhan Prabowo Subianto pidato dalam forum IISS Dialog. Forum itu digelar di Shangri-La Singapura akhir pekan lalu
 
Dalam pidato berbahasa Inggris itu Prabowo mengusulkan lima poin dalam proposal perdamaian Rusia - Ukraina. Proposal itu menuai polemik dan dinilai bukan mewakili pemerintah
 
Presiden Joko Widodo, bahkan akan segera memanggil Prabowo
 
Reporter: Felldy Utama
Produser: B.Lilia Nova

