Menhan Prabowo Subianto pidato dalam forum IISS Dialog. Forum itu digelar di Shangri-La Singapura akhir pekan lalu
Dalam pidato berbahasa Inggris itu Prabowo mengusulkan lima poin dalam proposal perdamaian Rusia - Ukraina. Proposal itu menuai polemik dan dinilai bukan mewakili pemerintah
Presiden Joko Widodo, bahkan akan segera memanggil Prabowo
Reporter: Felldy Utama
Produser: B.Lilia Nova
