...

Jembatan Menuju Lokasi Objek Wisata Aek Sijorni Terputus Dirusak OTK

Indra Mulia Siagian, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 12:30 WIB
A A A
Jembatan penyeberangan menuju ke objek wisata Aek Sijorni dirusak orang tak dikenal. Lokasinya di Desa Aek Libung, Kabupaten Tapanuli Selatan.
 
Akibatnya akses jalan warga menyeberangi Sungai Batang Angkola menuju objek wisata Aek Sijorni tidak dapat dilalui.
 
Diduga, pelaku sengaja merusak tiang penyangga sling jembatan dengan gergaji. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap rusaknya jembatan tersebut.
 
Jembatan penyeberangan ini dibangun Pemkab Tapanuli Selatan, puluhan tahun lalu.
 
Kontributor: Indra Mulia Siagian

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini