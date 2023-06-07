Jembatan penyeberangan menuju ke objek wisata Aek Sijorni dirusak orang tak dikenal. Lokasinya di Desa Aek Libung, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Akibatnya akses jalan warga menyeberangi Sungai Batang Angkola menuju objek wisata Aek Sijorni tidak dapat dilalui.

Diduga, pelaku sengaja merusak tiang penyangga sling jembatan dengan gergaji. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap rusaknya jembatan tersebut.

Jembatan penyeberangan ini dibangun Pemkab Tapanuli Selatan, puluhan tahun lalu.

Kontributor: Indra Mulia Siagian

(fru)

