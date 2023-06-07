...

Demo Mahasiswa di Mamuju Tengah Berujung Rusuh

Wahid, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 09:59 WIB
Aksi demo berujung rusuh saat aliansi mahasiswa sedang berorasi menyambut kedatangan Pj Gubernur Sulawesi Barat di Tugu Benteng, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Puluhan personel kepolisian Mapolres Mamuju Tengah berupaya menghalau massa.
 
Setelah kerusuhan, Pemkab Mateng dan Pj Gubernur Sulbar membuka ruang dialog bersama mahasiswa. Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti penertiban tambang ilegal dan penuntasan konflik agraria.
 
Kontributor: Wahid 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

