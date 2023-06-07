Aksi demo berujung rusuh saat aliansi mahasiswa sedang berorasi menyambut kedatangan Pj Gubernur Sulawesi Barat di Tugu Benteng, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Puluhan personel kepolisian Mapolres Mamuju Tengah berupaya menghalau massa.

Setelah kerusuhan, Pemkab Mateng dan Pj Gubernur Sulbar membuka ruang dialog bersama mahasiswa. Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti penertiban tambang ilegal dan penuntasan konflik agraria.

Kontributor: Wahid

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

