Wapres Ma’ruf Amin pastikan telah mengambil langkah solutif untuk Papua. Wapres bahkan menggelar rapat internal mencari langkah solutif, Rabu (7/6).

Apalagi, sejumlah insiden penembakan terjadi di Papua, termasuk penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal ini merespons pernyataan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Megawati mengaku sedih masalah Papua tak kunjung selesai.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News