...

Masalah Papua Tak Kunjung Selesai, Wapres Pastikan Sudah Ambil Langkah Solutif

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 09:25 WIB
A A A
Wapres Ma’ruf Amin pastikan telah mengambil langkah solutif untuk Papua. Wapres bahkan menggelar rapat internal mencari langkah solutif, Rabu (7/6).
 
Apalagi, sejumlah insiden penembakan terjadi di Papua, termasuk penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
 
Hal ini merespons pernyataan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Megawati mengaku sedih masalah Papua tak kunjung selesai.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

