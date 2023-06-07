Wapres Ma’ruf Amin pastikan telah mengambil langkah solutif untuk Papua. Wapres bahkan menggelar rapat internal mencari langkah solutif, Rabu (7/6).
Apalagi, sejumlah insiden penembakan terjadi di Papua, termasuk penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Hal ini merespons pernyataan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Megawati mengaku sedih masalah Papua tak kunjung selesai.
Reporter: Binti Mufarida
Produser: B.Lilia Nova
