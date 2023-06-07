...

Pengemudi Becak di Solo Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Septyantoro, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 08:00 WIB
Pengemudi becak yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Becak Kota Solo mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Mereka melakukan konvoi dan tirakat untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu.
 
Mereka mendoakan Prabowo agar mampu mengalahkan para pesaingnya, seperti Ganjar Pranowo hingga Anies Baswedan. Para pengemudi becak yakin Prabowo memiliki pengalaman untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kecl, khususnya pengemudi becak.
 
