Pengemudi becak yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Becak Kota Solo mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Mereka melakukan konvoi dan tirakat untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Mereka mendoakan Prabowo agar mampu mengalahkan para pesaingnya, seperti Ganjar Pranowo hingga Anies Baswedan. Para pengemudi becak yakin Prabowo memiliki pengalaman untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kecl, khususnya pengemudi becak.

Kontributor: Septyantoro

Produser: Kristo Suryokusumo

