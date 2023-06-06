Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pembahasan soal calon wakil presiden (Cawapres) akan dibahas bersama-sama dengan partai yang telah menyatakan bekerjasama di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Ganjar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut dia, hal itu penting karena saat ini ada partai politik yang masih ingin bergabung dan membuka kerjasama dengan PDI Perjuangan.

Oleh karenanya, Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa nama-nama cawapres yang disodorkan mendampingi dirinya akan dibahas bersama-sama dengan partai yang telah menyatakan kerjasama.

Reporter : Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News