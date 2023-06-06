...

Suksesi Kepemimpinan, Puan Tangkap Sinyal Presiden Jokowi Dukung Ganjar

Felldy Utama, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 20:52 WIB
Ketua DPP bidang Politik PDI-Perjuangan, Puan Maharani mengungkap adanya sebuah sinyal jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kepemimpinannya diteruskan oleh bakal calon presiden (Bacapres) yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Puan dalam sesi jumpa pers dalam Rakernas PDIP yang digelar di sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
 
Puan menyampaikan bahwa arahan yang disampaikan Jokowi dalam Rakernas PDIP hari ini kapasitasnya sebagai Presiden. Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan masukan dan gambaran tentang apa yang sudah dilaksanakan selama dua periode kepemimpinannya.
 
Kendati demikian, Ketua DPR RI itu enggan mengklaim dengan memberikan pernyataan kepada masyarakat secara luas jika kehadiran Presiden Jokowi ini sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar.
 
Oleh karenanya, Puan meminta publik menilai sendiri arahan yang diberikan tersebut dalam Rakernas PDIP itu apakah bisa diartikan jika Presiden menginginkan Ganjar sebagai penerusnya.
 
