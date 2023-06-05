Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Atlet Indonesia pada SEA Games ke-32 di Halaman Depan Istana Merdeka pada sore hari ini Senin (5/6/2023). Jokowi juga menyerahkan bonus bagi para atlet yang berhasil membawa pulang medali.

Jokowi mengatakan bahwa total bonus yang diberikan sebesar Rp 289 miliar. Jokowi mengaku bangga bahwa kontingen Indonesia berhasil membawa medali emas melebihi target yang diinginkannya.

(fru)

