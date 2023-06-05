...

Alami Krisis Air Bersih Warga Ungasan Bali Tampung Air Hujan

Fery Fadly, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 23:28 WIB
A A A
Ribuan warga Ungasan di Banjar Bakung Sari, Kuta Selatan, Badung, Bali mengalami krisis air bersih. Langkanya air dipicu pipa air PDAM Tirta Mangutama mengalami kebocoran hingga warga mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.
 
Krisis air bersih ini sudah berlangsung 1 minggu warga mengeluhkan minimnya informasi yang didapat terkait matinya air PDAM ini yang sudah berlangsung sejak tanggal 28 Mei.
 
Berdasarkan surat pemberitahuan dari PDAM Tirta Mangutama tertanggal 30 mei 2023, sejumlah titik akan mengalami gangguan layanan air PDAM terdampak perbaikan kebocoran pipa.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini