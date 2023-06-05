Ribuan warga Ungasan di Banjar Bakung Sari, Kuta Selatan, Badung, Bali mengalami krisis air bersih. Langkanya air dipicu pipa air PDAM Tirta Mangutama mengalami kebocoran hingga warga mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

Krisis air bersih ini sudah berlangsung 1 minggu warga mengeluhkan minimnya informasi yang didapat terkait matinya air PDAM ini yang sudah berlangsung sejak tanggal 28 Mei.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari PDAM Tirta Mangutama tertanggal 30 mei 2023, sejumlah titik akan mengalami gangguan layanan air PDAM terdampak perbaikan kebocoran pipa.

(fru)

