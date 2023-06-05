Hujan deras yang melanda Kota Bandung membuat puluhan rumah di Kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung terendam banjir, Senin (5/6) malam.

Drainase yang kecil serta banyaknya sampah membuat kawasan tersebut terendam, meski alat pompa penyedot air disediakan di kawasan tersebut, namun derasnya air yang datang membuat kawasan tersebut selalu menjadi langganan banjir.

Warga sempat mengeluh terhadap Pemerintah Daerah namun banjir kerap terjadi meski ada pompa air. Sebelumnya, kawasan tersebut selalu menjadi tempat pembuangan air setiap kali hujan melanda Kota Bandung.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News