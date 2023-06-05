Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait peristiwa bentrokan sebuah perguruan silat dengan warga di sejumlah lokasi di Yogyakarta, Minggu (5/5) malam.

Sultan meminta masyarakat untuk bebrayan paseduluran dengan mengedepankan persaudaraan dan musyawarah sehingga peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Raja Kraton Yogya juga meminta warga tidak termakan provokasi atau hasutan terutama yang berasal dari media sosial. Sultan berharap peristiwa yang sempat mengganggu aktivitas warga tidak mengganggu sektor pariwisata.

(fru)

