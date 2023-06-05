...

Sri Sultan Harap Bentrokan Tidak Berimbas ke Pariwisata dan Ajak Warga Bebrayan Paseduluran

Heru Trijoko, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 20:41 WIB
A A A
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait peristiwa bentrokan sebuah perguruan silat dengan warga di sejumlah lokasi di Yogyakarta, Minggu (5/5) malam.
 
Sultan meminta masyarakat untuk bebrayan paseduluran dengan mengedepankan persaudaraan dan musyawarah sehingga peristiwa serupa tidak terjadi lagi.
 
Raja Kraton Yogya juga meminta warga tidak termakan provokasi atau hasutan terutama yang berasal dari media sosial. Sultan berharap peristiwa yang sempat mengganggu aktivitas warga tidak mengganggu sektor pariwisata.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini