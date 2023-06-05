Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kumpulkan ribuan Kepala dan perangkar Desa se Jawa Tengah di Gor Jatidiri, Semarang, Senin (5/6).

Ganjar mengajak para Kepala Desa untuk melakukan percepatan mengejar beberapa target diantaranya penurunan angka kemiskinan dan angka stunting.

Ganjar juga mengucapkan terima kasih diakhir masa jabatannya. Ganjar menitipkan 3 program prioritas serta pelaporan untuk segera diselesaikan.

(fru)

