Aparat TNI-Polri dan Brimob Bersiaga di Desa yang Jadi Lokasi Carok

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 18:41 WIB
Ratusan aparat bersenjata bersiaga di desa yang menjadi lokasi carok yang menewaskan seorang warga di Bangkalan, Madura. Aparat dari TNI-Polri dan Brimob diterjunkan untuk melakukan patroli rutin dengan mengelilingi jalan desa.
 
Segala bentuk pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi agar bentrokan tidak meluas dan dapat terdeteksi. Hingga kini kepolisian belum bisa memeriksa 6 warga yang menjadi korban dalam insiden ini karena masih dalam penanganan medis.

(fru)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

