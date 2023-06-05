Ratusan aparat bersenjata bersiaga di desa yang menjadi lokasi carok yang menewaskan seorang warga di Bangkalan, Madura. Aparat dari TNI-Polri dan Brimob diterjunkan untuk melakukan patroli rutin dengan mengelilingi jalan desa.

Segala bentuk pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi agar bentrokan tidak meluas dan dapat terdeteksi. Hingga kini kepolisian belum bisa memeriksa 6 warga yang menjadi korban dalam insiden ini karena masih dalam penanganan medis.

(fru)

