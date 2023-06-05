Rumah mewah di Kota Bekasi, Jabar dibobol kawanan rampok. Rampok sempat menggeledah isi kamar hingga berantakan. Lokasi rumah di Jalan Pulau Bali Raya, Perumnas III, Bekasi Timur

Rumah dua lantai itu kebetulan sedang ditinggal penghuninya. Dari rekaman CCTV terlihat dua rampok datang dengan berboncengan motor

Salah seorang pelaku memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah. Pelaku mengambil tas ransel dan koper kemudian kembali memanjat tembok. Pemilik rumah mengatakan Senin (5/6) tiga laptop dan perhiasan emas raib

(fru)

