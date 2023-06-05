...

Aksi Perampokan Rumah Mewah di Bekasi Timur Terekam CCTV

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 20:00 WIB
Rumah mewah di Kota Bekasi, Jabar dibobol kawanan rampok. Rampok sempat menggeledah isi kamar hingga berantakan. Lokasi rumah di Jalan Pulau Bali Raya, Perumnas III, Bekasi Timur
 
Rumah dua lantai itu kebetulan sedang ditinggal penghuninya. Dari rekaman CCTV terlihat dua rampok datang dengan berboncengan motor
 
Salah seorang pelaku memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah. Pelaku mengambil tas ransel dan koper kemudian kembali memanjat tembok. Pemilik rumah mengatakan Senin (5/6) tiga laptop dan perhiasan emas raib

